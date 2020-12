Se cunoaste povestea COMPLETA! Ce i-ar fi facut Benny omului de la care a plecat scandalul monstru cu Daniel Ghita

Benny Adegbuyi a reusit o victorie de senzatie in fata lui Badr Hari.

Aceasta victorie a entuziasmat intreaga lume a sportului din Romania, insa nu si pe fostul luptator Daniel Ghita.

Ghita a declarat ca nu il felicita si nu il respecta pe sportivul de 35 de ani din cauza unui incident in care acesta a fost implicat in 2009 intr-un club din Aiud.

Adegbuyi a fost acuzat ca a batut alaturi de cativa prieteni un body-guard din clubul respectiv. Initial, sportivul fusese condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare, insa ulterior Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat.

Ghita il acuza pe luptatorul cu origini nigeriene ca i-a distrus viata acelui om si spune ca nu il va felicita pentru victoria cu Badr Hari pana cand nu isi va cere iertare si nu il va ajuta pe cel care se zbate in saracie dupa acel eveniment.

"Eu nu am respect pentru Benny si nu voi avea niciodata, pentru ca eu cunosc victima, Vasile Pui care a fost mutilat pe viata, in urma bataii primite in clubul Yax in anul 2009. Un caz mediatizat de presa de scandal. Cautati pe google. Gasiti sute de articole. Presa a scris mult , pentru ca Vasile Pui o duce extrem de greu. Traieste cu handicap, in urma bataii primite, fara loc de munca in saracie, fara niciun ajutor financiar. Are noroc cu sotia si familia sa…

Este un scandal cum s-a judecat acest dosar in recurs! Credeti-ma, eu am citit tot dosarul penal si rechizitoriul, sentintele penale. Presa incerca, din 2015, sa il ajute pe Vasile Ioan Pui. Nicio reactie. Toti l-am ajutat! Multi colegi si antrenori, de la Arad, au donat bani, unul a cumparat ochelari, ca nu mai vede cu ochiul drept, urmare a loviturilor primite in cap. Fiecare ce a putut. O fac toti pe la spate, public nu are curajul nimeni. Eu o fac public! Vasile Pui este suparat ca Benny nu si-a cerut iertare niciodata , public si nu l-a ajutat!

Niciodata nu o sa aibe respectul meu! Un sportiv nu loveste un om la pamant si fuge, lasandu-l intr o balta de sange! Un sportiv, un om isi cere iertare, isi asuma cand greseste. Un sportiv si un om cu caracter, daca greseste se duce si il ajuta pe om. Toti gresim, dar victima traieste in saracie, cu hadicap si distrus pe viata.

Iti asumi greselile trecutului. Iti ceri iertare si incerci sa ajuti, nu? Daca isi cere iertare de la Vasile Pui si il ajuta, o sa aiba tot respectul meu si sustinerea mea!", a scris Ghita pe o retea de socializare.

Victima lui Benny si a prietenilor sai a povestit la momentul respectiv momentele de groaza prin care a trecut si a dezvaluit verdictul crunt primit de la medici.

"Un minut si ceva m-au batut in toaleta, apoi, cand m-au scos, a venit Miron (Benny) in fuga si mi-a dat cu piciorul in cap. Am fost mai mult mort in perioada aia… Trei zile viu, trei zile mort… Am auzit ca medicul de pe ambulanta a zis ca nu-mi mai incapea capul intr-o galeata", a spus Vasile Ioan Pui potrivit cancan.ro.

Despre acel eveniment nefericit Benny Adegbuyi a spus ca el a incercat doar sa aplaneze conflictul si ca ulteior a fost declarat nevinovat.

De asemenea, sportivul cu tata nigerian si mama romanca a dezvaluit ca i-a fost foarte greu sa treaca peste acest moment dificil si ca se gandea tot timpul daca va fi considerat vinovat in cele din urma.

"Am fost cu un grup de prieteni la o petrecere, unde s-a iscat un scandal foarte mare. Unde eu am incercat, oarecum, sa aplanez situatia, dar au fost luati toti baietii cumva la grup si ulterior s-a dovedit ca eu eram nevinovat. A fost un episod foarte urat, incerc sa-l sterg, asa, cu buretele.

Este o perioada urata pentru oricine sa treaca prin asa ceva. Sa se gandeasca… tu stii ca nu ai facut nimic si sa te afli in pozitia respectiva.

In arest incerci sa te minti, sa faci activitati care sa te tina departe de asta, dar nu reusesti. La orice te gandesti, mintea iti zboara. Te intrebi mereu, 'cand e procesul?", a dezvaluit Benny Adegbuyi.