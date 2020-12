"Nu vreau sa vorbesc despre un 'no name'!" Cum a raspuns Benny dupa comentariul DUR al lui Daniel Ghita

Benny Adegbuyi a fost atacat de Daniel Ghita dupa victoria in fata lui Badr Hari.

Fostul luptator de K1 a scris un mesaj in care a spus ca nu il poate felicita pentru ca nu il respecta, iar asta din cauza unui incident mai vechi in care a fost implicat Benny.

In conferinta de presa sustinuta luni, Benny Adegbuyi s-a aratat indiferent fata de comentariul lui Daniel Ghita. Luptatorul din Glory a spus ca nu vrea sa vorbeasca despre afirmatiile unui astfel de om.

"Am vazut declaratiile lui. Din respect pentru sport si din fair-play-ul pe care l-am dobandit de la mama si bunica mea, as prefera sa nu vobesc despre no name-uri, despre nimeni", a declarat Benny.

Comentariul dur al lui Daniel Ghita a fost comentat si de Ciprian Sora, care i-a sarit in aparare lui Benny printr-un mesaj postat pe Facebook.