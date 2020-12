Un nou atac al lui Daniel Ghita la adresa lui Benny! "Faceti sportul de rusine! Ce campion esti tu cand te bate TKO unul cu o mana rupta?" Ce spune despre Morosanu

Daniel Ghita l-a atacat pe Benny dupa victoria in fata lui Badr Hari.

Fostul luptator a scris ca nu poate avea respect pentru Benny Adegbuyi din cauza unui incident care a avut loc in trecut.

La intoarcerea in Romania, Benny a declarat ca nu vrea sa ii raspunda unui 'no name', iar aceasta afirmatie l-a enervat pe Ghita, care a revenit cu un nou mesaj dur, postat pe pagina sa de Facebook.

"Haideti sa facem cunoscut adevarul. Presa cunoaste adevărul, publicul o parte nu o cunoaste. Din 2014, Adegbuyi ducea o campanie de denigrare impotriva mea, fara ca eu sa-i fi facut ceva! Nu am dat niciun interviu cand ma suna presa sa comentez ca el a fost condamnat in prima instanta la 7 ani de inchisoare pentru tentativa de omor si inselaciune. Am zis sa nu-i fac rau unui coleg. [...]

Dupa ce am pierdut o gala, in anul 2014, se filma aratandu-si bucuria, impreuna cu Morosanu, ca a pierdut Ghita! Niciodata nu m-a felicitat! Nu eram si eu roman? Oamenii din lumea kickboxului stiu. Era invidie si ura pe mine, ca nu ajung la performantele mele. Cand pierdeam, se bucurau.

Ma sunau colegii si antrenorii din strainatate, sa imi spuna ca ma denigra urat, barfe, minciuni, multi fiind socati de atitudinea lui, dar nu am reactionat. Am preferat sa il ignor. Gresit, trebuia sa actionez.

Am spus sa va ocupati de sport, nu de chilotareala la TV pe bani grei. Faceti sportul de rusine. Niste smecheri fac gale cu bani publici de sute de mii de euro, sportivii lupta pe sume mici.

Iar in prezent, cum sa-l felicit eu pe unul care pe vremuri se lauda afara, ca este din clanul Yoruba. Acum si-a amintit ca este roman? Acum este Lupul Dacic!

Ce roman esti tu care il denigrezi pe 'no name' peste hotare si iti bati joc de munca lui? O faci din frustrare si invidie ca nu ai ajuns la nivelul meu. Il mai dai si in judecata, sa-l storci de bani, 25.000 de euro pentru o postare. [...]

Badr te-a batut doua reprize, desi vine dupa o boala cu Corona! Nu trebuia sa lupte! Mai este un aspect, ca i s-a spus sa nu te faca TKO, ca sa aiba publicul show. Sa faca trei reprize. Asta a fost si la mine. Aveam 70% TKO si erau suparati la Glory 13, ca a fost prea scurta lupta.

Totul a devenit un show. Crede-ma, daca deschide Glory circuitul va bat amatorii ca pe covoare. Dar e un circuit inchis, noilor talente nu li se da voie in circuit. Se face show si plateste publicul. Glory a dat faliment in 2019. De ce oare? Ce campion esti cand te bate TKO unul cu o mana rupta? Ce ai dovedit? Nimic", a scris, printre altele, Daniel Ghita.