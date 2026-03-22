Preparatorul fizic german a analizat nivelul capacităților fizice ale jucătorilor din campionatul românesc. Ajuns la 57 de ani și cu o vastă experiență pe plan intern, acesta a lăudat munca depusă la gruparea antrenată de Bogdan Andone, FC Argeș, punând-o deasupra altor echipe cu pretenții.

„Argeș arată super bine. Și U Cluj, dar U Cluj joacă un alt stil de fotbal, mai italian, cu antrenorul Bergodi. Pentru mine, Argeș cred că este cea mai bine pregătită fizic. Îmi place mult cum joacă, fizic, tot. Deși, într-un alt interviu, am zis că favorita la titlu este U Cluj”, a spus Thomas Neubert, potrivit GSP.

Secretul din spatele succesului piteștean

Formația din Trivale, care se bazează pe preparatorul fizic italian Massimo Stalteri, a reușit rezultate notabile în actuala stagiune. FC Argeș a obținut două succese împotriva FCSB-ului (unde Neubert a fost preparator fizic până la venirea lui Mirel Rădoi) în sezonul regulat și o victorie recentă, 1-0, pe terenul celor de la Craiova, în prima etapă a play-off-ului. Neubert a subliniat că ambiția fotbaliștilor face diferența pe teren.

„Argeș merită să fie unde este. Joacă fiecare meci cu inima, luptă, aleargă, super! Merită să fie unde este, repet. Uite, de ce a bătut-o în deplasare pe Craiova? Datorită mentalității, atitudinii, au jucat cu inima, au făcut presing. Așa arată o echipă bine pregătită fizic”, a explicat germanul.

În același context, el a adus aminte de cantonamentul de iarnă al fostei sale echipe. Neamțul a lăudat implicarea staff-ului, însă a ținut să sublinieze faptul că implicarea jucătorilor nu a fost pe măsură.

„Pregătirea noastră de iarnă a fost la cel mai înalt nivel, în Turcia. Antrenamentele au fost foarte bune. Jucătorii au răspuns bine, au fost motivați. A fost un stagiu dur, cu antrenamente extraordinare. Staff-ul tehnic a lucrat foarte bine. Nicio vină nu au Mihai Pintilii și Elias, fiecare a lucrat excelent. Alin Stoica, Filip, fiecare a făcut o treabă foarte bună. Acolo nu aș schimba nimic. A fost perfect. Dar venim în țară și pierdem primul meci, cu FC Argeș!”, a încheiat fostul preparator al roș-albaștrilor.