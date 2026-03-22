FCSB se află într-un sezon al contrastelor. Campioana en-titre a României a participat în grupa unică din Europa League, unde a obținut trei rezultate foarte bune: 1-0 în deplasare cu Go Ahead Eagles, 4-3 acasă cu Feyenoord și 1-1 pe teren propriu cu Fenerbahce.
Paradoxul de la FCSB, analizat de Iosif Rotariu
În campionat însă, FCSB a ratat în premieră participarea în play-off și a obținut cu greu în play-out, pe Arena Națională, un egal cu Metaloglobus (0-0) și o victorie cu UTA 1-0. S-a ajuns la plecările lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii și la revenirea lui Mirel Rădoi într-o situație de criză.
Rezultatele în campionat se bat aparent cap în cap cu cele din Europa League, unde FCSB a realizat totuși o performanță notabilă pentru fotbalul românesc. Iosif Rotariu a explicat, într-un interviu acordat pentru Sport.ro, cum a fost posibil un astfel de paradox.
Rotariu a subliniat că, în campionat, roș-albaștrii au înfruntat echipe care s-au apărat aglomerat, în timp ce în Europa League au întâlnit adversari care le-au oferit spații pe contraatac.
Rotariu: „Echipele știu că întâlnesc FCSB”
„Au tratat cu altă mentalitate meciurile din cupele europene, datorită faptului că au întâlnit niște adversari teoretic mai puternici. Atunci, pe tranziția pozitivă, când recuperau mingea ei plecau pe contraatac foarte bine.
Au jucători de viteză și au speculat foarte bine spațiile pe care le aveau. Pe faza de construcție, pe atac pozițional, când joci în campionatul intern echipele știu că întâlnesc FCSB și se aglomerează pe faza defensivă”, a transmis Iosif Rotariu pentru Sport.ro.
CV-ul lui Iosif Rotariu
- 25 de selecții și un gol a strâns Iosif Rotariu pentru naționala României.
- 30.04.1997 a fost data ultimei apariții în tricolor pentru Rotariu, într-un România – Irlanda 1-0 din preliminariile pentru Cupa Mondială din 1998.
- 10 trofee majore are în palmares Iosif Rotariu alături de Steaua: 5 Divizia A, 4 Cupe ale României și o Supercupă a Europei.
- Iosif Rotariu a fost, de asemenea, finalist al Cupei Intercontinentale (1986) și al Cupei Campionilor Europeni (1989) în tricoul „militarilor”.
- Rotariu a venit la Steaua în sezonul următor triumfului legendar de la Sevilla.
- 8 cluburi a adunat în CV-ul său de fotbalist profesionist Iosif Rotariu: Politehnica Timișoara, Steaua București, Galatasaray, Bakirkoyspor, CFR Timișoara, Kikinda, Extensiv Craiova și Bihor Oradea.
- 1986–1990 și 1997–1998 reprezintă intervalele în care a jucat Iosif Rotariu pentru Steaua București.
- 1990 – 1992 este perioada în care a jucat Iosif Rotariu pentru Galatasaray.