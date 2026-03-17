Convins de Gigi Becali să preia echipa cel puțin până la finalul sezonului, Mirel Rădoi a ales să vină cu staff-ul său la echipă, astfel că Thomas Neubert (57 de ani) a plecat de la FCSB. Cel care a fost preparator fizic la campioana României în trei rânduri putea rămâne, totuși, în cadrul clubului, dar a refuzat propunerea.

Thomas Neubert a refuzat deja două oferte

În prima zi după despărțirea de FCSB, Thomas Neubert a primit deja două oferte. Nu a vrut să spună dacă au fost din Superligă, dar a dezvăluit că le-a spus ”NU” din start.

„(n.r. în momentul de față, vă aflați în negocieri cu alt club?) După ce am reziliat, în primele șase-șapte ore, am primit două oferte, dar am refuzat direct. (n.r. oferte din Liga 1?) Probabil (n.r. râde)”, a spus germanul, potrivit ProSport.

Thomas Neubert și-a început cariera de preparator fizic la Kaiserslautern, unde a activat între 2008 și 2009. În România a ajuns în 2010, când a fost în staff-ul lui Laurențiu Reghecampf la Gloria Bistrița.

L-a urmat pe ”Reghe” la mai multe echipe, printre care Concordia Chiajna, FCSB, Al-Hilal, Litex sau Al-Wasl, iar în 2020 a revenit la campioana en-titre, unde a lucrat cu antrenori precum Mihai Pintilii, Edward Iordănescu, Leo Strizu, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Elias Charalambous.

Pe ce loc este FCSB în play-out

FC Botoșani a urcat pe locul 2 în play-out, cu 24 de puncte, la un punct în spatele liderului UTA Arad. FCSB se află pe locul 3, tot cu 24 de puncte.

Roș-albaștrii puteau urca pe prima poziție dacă ar fi câștigat în prima etapă, însă echipa lui Mirel Rădoi a remizat cu Metaloglobus, scor 0-0.