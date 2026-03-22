Mulți oameni din fotbalul românesc au impresia că, în Orientul Mijlociu, jucătorii și antrenorii se duc la ceea ce poate fi descris drept „o vacanță pe bani mulți“. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel!

În ultimii ani, am tot văzut cum starurile Superligii noastre au eșuat în fotbalul arab. Cazul lui Florinel Coman, un golgheter al campionatului intern, e ultimul exemplu dureros, în acest sens. Din păcate, acum prinde contur o nouă poveste similară, de această dată, cu un alt fost star al FCSB-ului în prim-plan.

Adrian Șut, din nou, în afara echipei de start

În ianuarie, Adrian Șut a plecat de la FCSB, după cinci ani și jumătate, semnând cu Al-Ain din Emirate, în schimbul unui transfer de 1,4 milioane de euro.

În mod cert, mulți specialiști din fotbalul nostru au crezut că Șut, aflat și în vizorul naționalei, va defila în fotbalul arab. Acum, la două luni distanță, vedem că nu se întâmplă deloc așa!

De când a semnat cu Al-Ain, mijlocașul defensiv român a avut un total de șapte apariții pe teren. A fost titular, în doar trei rânduri, marcând și un gol. Așadar, Șut a jucat foarte puțin, comparativ cu perioada FCSB, în care era aproape nelipsit din formula de start.

Și drama mijlocașului român e că, cel puțin deocamdată, nu sunt semne că situația sa s-ar îmbunătăți. Inclusiv astăzi, în meciul din semifinalele Cupei Președintelui, Șut a fost lăsat pe banca de rezerve, în meciul cu United FC. În confruntarea începută de la ora 17:00, antrenorul Vladimir Ivic a aruncat toți „greii“ în luptă din primul minut, însă pe Șut l-a ținut lângă el, semn că românul nu e considerat suficient de bun pentru echipa de start.