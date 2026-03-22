Mihai Stoica s-a declarat nemulțumit de programarea meciului cu FC Botoșani, dar situația dificilă a roș-albaștrilor, ajunși în play-out, l-a făcut să accepte calendarul.

FCSB va juca în deplasare cu FC Botoșani pe 3 aprilie, de la ora 20:30, în etapa a treia din play-out. Mihai Stoica a dezvăluit că a intenționat inițial să conteste decizia de a juca vineri, având în vedere că naționala României ar putea disputa finala play-off-ului pentru Cupa Mondială marți, 31 martie, împotriva Slovaciei sau statului Kosovo.

Realitatea din clasament l-a redus la tăcere

Totuși, având în vedere contraperformanța pe care echipa a înregistrat-o în acest sezon, oficialul campioanei a considerat că jucătorii lui Mirel Rădoi își merită „pedeapsa”.

„Acum urmează o deplasare la Botoșani. Am fost programați vineri, iar echipa națională va juca al doilea meci, sperăm să fie oficial, marți. Mi-a fost și rușine să spun «Stai, că noi avem foarte mulți jucători la echipele naționale, poate ar trebui să jucăm luni». Lasă, murim de foame, că merităm, ce să mai? Merităm, suntem în play-out”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.