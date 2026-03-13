Tehnicianul a venit la echipă cu propriul staff, după plecările lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii la finalul sezonului regulat, iar una dintre cele mai importante modificări a fost renunțarea la preparatorul fizic german.

Thomas Neubert: „A venit staff-ul lui și am plecat”

Neubert a explicat că despărțirea a fost una normală, cauzată de schimbarea antrenorului principal. Germanul a ținut să răspundă și criticilor legate de presupusa lipsă de profesionalism, după ce s-a spus că ar fi absentat de la antrenamente.

”(n.r. Cum eşti după despărţirea de FCSB?) Sunt foarte bine, mersi.

(n.r: De ce ai plecat de la FCSB?) Eu clarific acum nişte situaţii. Am plecat din cauza faptului că a venit un antrenor nou, asta e absolut normal.

A venit Mirel, am vorbit puţin cu el, le urez multă baftă şi succes în continuare. El mi-a zis că a venit cu staff-ul lui şi asta e normal şi am plecat.

(n.r. Legat de declaraţiile patronului) Ăsta e al doilea lucru pe care îl clarific. Gigi a zis că a fost o situaţie în care m-am comportat neprofesionist, că nu am fost la antrenamente. Nu este adevărat.

Eu am lipsit de două ori în doi ani de la antrenament, şi atunci a fost antrenament de refacere. Am fost la clinica medicală, dar doar în timpul a două antrenamente. În rest, am fost tot timpul acolo.

(n.r. Ce s-a întâmplat la echipă în ultima perioadă?) Dacă aş şti asta… Nu ştiu. 100% Elias a lucrat foarte bine, 10-12-15-16 ore pe zi, 24 de ore pe zi. Şi a făcut asta în ultimii 3 ani. Au fost 2 ani cu succes”, a spus Thomas Neubert, potrivit as.ro.

Din staff-ul lui Mirel Rădoi fac parte antrenorii secunzi Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, antrenorul cu portarii Robert Tufiși, preparatorul fizic Horațiu Baciu și analistul Denis Rădoi.

Primul meci al roș-albaștrilor cu Rădoi pe bancă este programat duminică, de la ora 20:30, contra celor de la Metaloglobus București.