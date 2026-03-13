Zeljko Kopic are mari bătăi de cap înainte de meciul care o poate scoate pe Dinamo definitiv din calculele pentru titlu. Diferența față de liderul Universitatea Craiova este acum de patru puncte, astfel că ”roș-albii” au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a ține pasul cu locurile fruntașe.

Cristi Borcea vede o surpriză în Rapid - Dinamo

Antrenorul dinamovist nu poate conta pe Kennedy Boateng, fundașul titular al lui Dinamo, dar nici pe Andrei Mărginean, Mamoudou Karamoko sau pe nou-transferatul George Pușcaș.„Batem în Giulești și Mazilu va da golul victoriei"

Cu toate acestea, Cristi Borcea este convins că Dinamo se va impune în Giulești, iar Adrian Mazilu va marca golul victoriei. În sezonul regulat, Rapid și-a învins rivala în ambele meciuri, 2-0 și 2-1.

„Batem în Giulești și Mazilu va da golul victoriei", a fost pronosticul dat de fostul acționar dinamovist, potrivit GSP.ro.

Rapid - Dinamo va avea loc în Giulești. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cine arbitrează Rapid - Dinamo. Derby-ul e sâmbătă, de la 21:00

Din informațiile Sport.ro și Pro TV, Istvan Kovacs va arbitra Rapid - Dinamo. El a mai arbitrat-o pe Rapid de trei ori în sezonul regulat al actualei stagiuni: 1-1 vs. CFR Cluj (etapa #2), 2-2 vs. FCSB (etapa #6) și 1-2 vs. FCSB (etapa #21).

Pe Dinamo, Istvan Kovacs a arbitrat-o într-un singur meci, cel cu Universitatea Craiova din runda #26, încheiat la egalitate, scor 1-1.