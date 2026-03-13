Internaționalul român a punctat în minutul 45+7, din penalty, și a redus din diferență pentru echipa sa, într-o partidă disputată chiar împotriva fostei sale formații, Wuhan Three Towns, alături de care câștigase titlul de campion în China.

Nota primită de Stanciu după ce a dat primul gol de la revenirea în China

Potrivit site-ului de specialitate SofaScore, Stanciu a fost notat cu 7,9, cea mai mare notă a echipei sale și a doua din meci, după Gustavo Sauer, fiind la egalitate cu Cadiz, jucător al gazdelor.

Mijlocașul român a avut o prestație solidă, cu o ocazie mare creată, două centrări precise din trei și 30 din 42 pase reușite (71%).

Nicolae Stanciu a revenit în China pe 29 ianuarie 2026, când a semnat cu Dalian Yingbo din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Genoa, echipă patronată de românul Dan Șucu.