Teja rupe tacerea despre relatia cu Gigi Becali: "Asta e strategia clubului!" Avertisment pentru Edi Iordanescu

Mihai Teja l-a avertizat pe Edi Iordanescu sa discute cu Gigi Becali despre modul de lucru de la FCSB inainte sa semneze.

Mihai Teja a vorbit in ultima conferinta de presa a sa la FCSB despre relatia cu Gigi Becali si i-a dat un sfat succesorului sau, cel mai probabil Edi Iordanescu.

"Am venit la Steaua sa incerc sa fac performanta, m-am inteles foarte bine cu domnul Becali, nu plec suparat pe dansul, nici nu se pune problema. Am avut clauza aceasta, stiam de la inceput. Nu e greu (sa lucrezi cu Gigi Becali). Ceea ce domnul Becali spune la televizor, imi spune si mie.



Tot timpul am avut un dialog cu domnul Becali, l-am respectat, m-a respectat, din punctul meu de vedere nu este greu, n-am avut nicio problema. Tot timpul am avut discutii cu domnul Becali si mi se pare normal ca antrenorul sa aiba discutii cu patronul echipei. Am avut discutii si inainte de meciuri, si dupa partide. Te intreaba, se intereseaza, asta e un lucru bun din punctul meu de vedere ca se intereseaza, sunt lucruri normal.



Cel mai bine este sa discuti dinainte cu patronul si atunci cand ai discutat si ai batut palma, e normal apoi sa ai discutii si in ceea ce priveste celelalte lucruri, cele sportive. Strategia clubului este ca domnul Becali sa aduca in mare jucatorii. Este greu sa aduci jucatorii pe care ii doresti tu, sunt multi bani la mijloc. E normal, cine da banii (ia decizia).



Cu siguranta cel care va veni este un antrenor foarte bun si imi doresc sa faca performanta" a spus Mihai Teja in conferinta de presa.