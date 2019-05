Ultima conferinta a lui Mihai Teja la FCSB! Declaratie surprinzatoare dupa ce a fost DAT AFARA: "Mi se pare normal! Eu am venit doar pentru performanta, nu pentru bani!"

FCSB - CFR Cluj este ultimul derby al sezonului din Liga 1 si ultima partida a lui Mihai Teja pe banca bucurestenilor.

Mihai Teja a vorbit in conferinta de presa de dinaintea partidei cu CFR Cluj de duminica, ultima a sa pe banca FCSB. Cel mai probabil, el va fi inlocuit de Edi Iordanescu.

"Este un meci al orgoliilor, din punctul meu de vedere, pentru ca s-a decis campionatul in urma cu o etapa. Un meci in care jucam acasa, ne dorim sa-l castigam, ultima impresie conteaza. Este un meci cu o echipa buna, cu echipa campioana, ne dorim sa facem un joc bun.



De ce sa nu-mi doresc (sa nu se mai joace)? Este un meci de fotbal, trebuie sa aratam ca avem valoare, sa facem un meci bun, de ce sa nu imi doresc sa se mai joace? Sa vedem maine, din ce am vazut joaca si Omrani, si Djokovic. Am vazut ca joaca si Manea. Acestea sunt rezervele de la CFR? Probabil strainii, 3-4 nu vor juca. Ceilalti nu sunt rezerve, pana la urma CFR e o echipa buna, campioana, are un lot bun. Ati vazut ca si Costache, de cand a revenit Dan Petrescu, a jucat titular. Paun la fel. Sunt jucatori buni.



A meritat titlul, daca l-a castigat, normal ca l-a meritat. N-am de ce (sa menajez), sunt multi jucatori care pleaca la echipa nationala de tineret, le trebuie meciuri in picioare, sunt jucatori care merg la nationala de seniori, mai este un meci, suntem profesionisti pana la capat si cred ca e lucrul cel mai important" a spus Mihai Teja in conferinta de presa.

Mihai Teja, despre plecarea de la FCSB

Teja a negat ca a luat in calcul varianta de a nu sta pe banca la partida cu CFR Cluj: "Nu, niciodata. Vreau sa-mi fac treaba pana la capat, asa e normal, asa e corect fata de jucatori. Puteam sa nu mai vin, dar imi fac treaba pana la capat, mai era o saptamana, mai e un meci foarte important. Am lucrat bine cu baietii, cu toata lumea de aici. Suntem profesionisti si trebuie sa ne facem treaba indiferent de ce se intampla.



Dupa cum stiti si am vazut ca ati publicat contractul meu, eu am avut o clauza care spunea ca daca nu iau campionatul, ne despartim. Eu am venit aici la Steaua numai pentru performanta, pentru nimic altceva, am spus din prima zi de cand am venit ca nu am facut-o pentru bani pentru ca am acceptat aceasta clauza in contract. Si mi se pare corect, nu am luat campionatul, plec. Imi pare rau ca nu am luat campionatul, am iesit doar pe locul 2, asta este. Asa e in viata, mi se pare normal sa respectam contractul. Orice experienta este pozitiva pentru mine.



(Saptamana aceasta) a fost la fel ca pana acum, nu a fost mai usor sau mai dificil. Am un grup bun, baieti cu caracter bun, s-au antrenat foarte bine saptamana aceasta, aproape toti sunt apti pentru a juca in meciul cu CFR" a mai spus Mihai Teja.