Primul jucator transferat de FCSB pentru sezonul viitor: "Nu ma tem de critici! Vreau sa demonstrez ca merit banii platiti pe mine!"

FCSB l-a adus inca din iarna.

Razvan Oaida va ajunge in vara la FCSB, el costand 700.000 de euro. Cei de la Botosani vor pastra si 15% dintr-un viitor transfer. Oaida nu se teme de criticile patronului.

"Deja stim cu totii ca patronul criticat atunci cand e suparat pe joc. Nu o face cu rautate, ci ca sa te motiveze, sa realizezi ca n-ai aratat ce trebuia in partida respectiva. Din cate mi-am dat seama, e un sufletist si vrea sa ajute.



Sper insa sa nu fie cazul! Stiu ca s-au platit si destui bani pe mine, am vazut ca s-au facut in presa tot felul de calcule. E adevarat ca n-am realizat multe lucruri pana acum, dar vreau sa demonstrez ca merit toti banii investiti in mine. Nu sunt un tip care-si pierde usor capul" a spus Oaida intr-un interviu pentru Gazeta.

"Merg la Steaua, nu la FCSB"

Oaida este de partea lui Becali in razboiul cu Armata: "Pentru mine lucrurile sunt foarte simple. Din vara voi fi jucatorul Stelei care a facut istorie in Romania. Este un club care nu are timp sa astepte dupa jucatori. Nevoia de rezultate e apasatoare si e normal sa nu stea nimeni dupa tine.

Cand am semnat am discutat aceste lucruri cu familia, cu impresarul meu si am convenit ca e ceea ce imi doresc. Nu ma sperie nimic. Voi munci ca sa joc, sa-mi castig locul in echipa, sa arat ca merit sa fiu la Steaua" a mai spus Oaida.

Ii ia apararea lui Morutan

Viitorul mijlocas al FCSB-ului a vorbit si despre situatia lui Olimpiu Morutan, cel care a jucat putin in acest sezon si a ratat convocarea la Campionatul European de tineret. Oaida considera ca Morutan a progresat de la transferul la FCSB.

"Vorbesc des cu Oli, mi se pare mai puternic si mai matur decat in perioada de la Botosani. Cred ca si-a inceput bine parcursul la Steaua, sunt sigur ca sezonul viitor va creste. Iar pe Man il stiu ca pe un baiat serios si modest. Ma asteapta si ei la Bucuresti, va fi placut sa ne reunim in vestiar atatia jucatori tineri" a mai spus Oaida.