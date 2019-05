Dan Petrescu ii ia apararea lui Teja: "Nu merita sa fie dat afara!" Unde a gresit antrenorul FCSB: "Nu trebuia sa zica asta! Restul e VRAJEALA!"

FCSB - CFR Cluj, ultimul derby si ultimul meci al sezonului, se va juca duminica pe Arena Nationala doar pentru palmares.

CFR Cluj a castigat deja campionatul, iar FCSB va termina sezonul pe locul 2 pentru al patrulea an la rand. Dan Petrescu nu este de acord cu deciziile luate in privinta rivalilor pe care i-a depasit.

Dan Petrescu sustine ca atat FCSB, cat si Craiova au facut greseli uriase atunci cand au decis sa renunte la antrenorii lor.

"Imi pare rau pentru Teja, nu merita sa fie dat afara. Rezultatele lui in play-off au fost foarte bune. Cred ca Mihai a gresit putin cand a spus vrea posesie si 4-3-3 si nu stiu ce. El trebuia sa vina si sa spuna ca vrea sa castige, nu posesie. Restul e vrajeala. Daca esti pe locul 2 sau locul 3 inseamna ca nu mai esti antrenor bun? In viata mea nu ma gandeam ca-l dau pe Mangia afara. E o greseala enorma ce au facut cei de acolo", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.