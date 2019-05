Edi Iordanescu a vorbit despre plecarea la FCSB! "Va dau cuvantul meu" Ce a spus de anuntul lui Gigi Becali!

Gaz Metan Medias a pierdut meciul de la Botosani, scor 0-1.

Gaz Metan Medias a pierdut partida cu FC Botosani, iar pana la meciul jucat de Dinamo va ramane pe prima pozitie din play-out. La finalul meciului, Edi Iordanescu a vorbit despre posibila plecare la FCSB.

"Eu stiu un singur lucru, ca mai am un an contract. Vreau sa imi duc la capat acest an, stam sa analizam si imi doresc sa pot sa continui. Daca nu vom avea resursele necesare pentru a produce performanta sezonul urmator, atunci ne strangem mana si incetez. Dar asta nu inseamna ca strang mana si plec in alta parte. Strang mana, si, daca e posibil sa ajung acasa, atunci voi ajunge acasa.

Eu deja de doua zile am mai discutat si cu cei care m-au mai tatonat din strainatate, am spus ca vreau continuitate, ca e un moment in care eu nu pot sa intru in negocieri cu alte cluburi. Si va dau cuvantul meu, chiar daca am discutat cu o persoana sau alta care m-a apelat, nu am negociat cu absolut nimeni.

Efectiv nu vreau sa vorbesc subiectul asta. Am spus ca am fost apelat, discutam...dar am discutat si acum doua saptamani si acum o luna. Mai mult nu am ce sa comentez. Nu am discutat despre contracte si despre colaborari. Ce spune patronul FCSB in public e responsabilitatea dansului, daca ma apreciaza ma bucura, dar mintea mea sta aici. Si la fel si toata concentrarea mea", a spus Edi Iordanescu pentru Telekom Sport.