"FCSB a facut deja o oferta concreta! Il vrem si noi!" Oltenii intra in lupta cu Becali pentru transferul verii in Liga 1

FCSB a facut o oferta concreta pentru Ivan.

Andrei Ivan ar putea reveni in Liga 1 in vara. Rapid Viena nu ii prelungeste imprumutul, iar Krasnodar vrea sa-l cedeze din nou.

Craiova si FCSB se vor lupta pentru el. Sorin Cirtu afirma ca formatia olteana va intra in licitatia pentru Ivan si se va lupta cu FCSB pentru semnatura lui.



"Da, Andrei Ivan este in vederile noastre. Trebuie sa vorbim cu cei de la Krasnodar. Probabil, va fi luat sub forma de imprumut, dar exista si varianta de a-l cumpara. Vom vedea ce discutii vor fi, care va fi suma. Cert este ca Ivan este un jucator pe care-l cunoastem foarte bine. Asa ca niste bani bagati acolo n-ar reprezenta o pierdere. Mai ales ca este inca tanar, mai poate creste in valoare, are timp destul si investitia poate fi acoperita in viitor. Stiu ca cei de la Steaua au facut deja o oferta concreta. Andrei este copilul nostru, este crescut aici (n.red. - la Craiova). Sigur, conteaza si parerea lui, dar pana la urma va conta oferta. E clar ca se vor misca niste bani", a declarat Sorin Cirtu la DigiSport.

Papura nu voia sa intre in lupta

Declaratia lui Sorin Cirtu vine la doar o zi dupa ce antrenorul Craiovei declara ca nu este interesat de Ivan. Corneliu Papura declara la conferinta de presa de ieri ca oltenii nu vor intra in licitatie pentru niciun jucator.

"Nu licitam cu niciun club. Noi oferim cat putem, nu putem oferi ce ofera Manchester City sau FCSB. Andrei ivan stie ce este aici, este un jucator talentat de clasa internationala", a spus Corneliu Papura.