Becali a discutat cu el, dar nu a recunoscut! "Daca va avea sustinerea lui MM, va avea o sansa" Cu ce antrenor a vorbit patronul FCSB!

Gigi Becali l-a numit pe Mihai Teja antrenor la FCSB.

Locul lui Nicolae Dica pe banca FCSB-ului a fost luat de Mihai Teja, cel care va fi prezentat astazi de patronul echipei. Gigi Becali a spus public ca a purtat discutii si cu Dan Alexa, dar l-a ales pe fostul antrenor de la Medias. Becali nu a recunoscut, insa, ca a mai contactat un alt tehnician: pe Edi Iordanescu.

"Am vorbit cu Gigi. Am vorbit de sarbatori, am discutat mai multe lucruri, dar a fost o discutie privata si asa va ramane. FCSB a luat o decizie foarte buna", a spus Edi pentru ProSport.

Fiul fostului selectioner a vorbit si despre noul antrenor de la FCSB, Mihai Teja: "Pe Mihai il stiu de peste 25 de ani, e un baiat cu un caracter deosebit, o educatie exemplara si e un antrenor foarte pasionat, e bine pregatit si inteligent. Sunt sigur ca poate avea succes, daca va avea si sustinerea totala a lui MM sigur va avea o sansa in plus", a continuat acesta.

Edi Iordanescu a discutat despre un posibil contract cu Gaz Metan Medias: "Eu ma cunosc foarte bine cu oamenii de acolo. Sunt oameni seriosi, de cuvant, au inceput foarte bine campionatul, dar pe final s-au stins. Totusi, daca reusesc sa pastreze mediul creat, au sanse pentru performanta si in viitor. In ceea ce ma priveste, e prematur sa spun ceva concret despre o colaborare. Vedem", a concluzionat Iordanescu.