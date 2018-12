Cel mai vechi jucator din lotul FCSB, OUT dupa venirea lui Teja: "Nu poti sa faci posesie cu el!" 

Gigi Becali a negociat cu Dan Alexa si Edi Iordanescu, insa in cele din urma s-a oprit asupra lui Mihai Teja de la Gaz Metan.

Antrenorul are doua obiective la FCSB: sa implementeze un joc de posesie si sa castige titlul.



Teja i-a spus lui Becali ca Lucian Filip nu are loc in linia de mijloc pe care vrea s-o foloseasca la FCSB. Filip e cel mai vechi jucator de la ros-albastri, fiind legitimat din 2009 la echipa de seniori, dupa ce a facut junioratul in Ghencea. Filip a mai fost imprumutat la Gloria Buzau, Urziceni, Snagov sau Chiajna, dar in ultima perioada a lui Dica era om de baza.

"L-am intrebat pe Mihai cum vede fotbalul. Eu vazusem ca a zis Stoichita ca Teja e antrenor de posesie. Gica (n.r. - Hagi), ca l-am intrebat, mi-a zis ca e antrenor de posesie. L-am intrebat de jucatorii despre care vorbea Alexa si mi-a zis cu jumatate de gura ca sunt buni jucatori. Si l-am intrebat de ce si Mihai mi-a zis ca in fata Stelei nu are voie nicio echipa sa aiba mingea. Steaua trebuie sa sufoce adversarul. Mi-a zis ca nu poti sa faci posesia cu Filip, cu mijlocasi lenti. E puternic, dar e de iuteala acolo. Nu poti nici cu aia doi (n.r. - despre care a spus Alexa). Bine, ma, daca esti asa de convins! Mi-a zis cutare, cutare si cutare”, a spus Becali.

Ivanov si Fofana sunt jucatorii de la Gaz Metan ceruti de Teja la FCSB.