Teapa pentru Planic dupa ce l-a anuntat pe Becali ca PLEACA de la FCSB! Ce se intampla cu jucatorul

Agentul lui Planic sustine ca fotbalistul e liber de contract in vara. Din ianuarie, ar putea negocia cu orice echipa interesata sa-l aiba.

Becali n-a verificat actele, dar a fost tras de maneca de Argaseala. Stelistii au descoperit ca fundasul sarb mai are contract 1 an si jumatate cu FCSB. Becali a uitat de contractul aditional pe care l-a semnat cu Planic. Fotbalistul e dorit de Fenerbahce, insa termenii negocierii se schimba radical dupa datele noi aduse in discutie de Becali.

"Cu Planic am facut contract 3 ani + 1 an. Durata contractului sau e de 4 ani, nu de 3. Mai are un an si jumatate de contract. Nu mai dorm, gata! Dormeam eu, dar nu dormea Argaseala. Stam linistiti, mai are un an si jumatate de contract baiatul. Nu stiu ce zicea impresarul, dar nu e liber. Avem actele, e vorba despre un document pe care nu l-am putut semna decat in felul asta", a spus Becali la PRO X.

Bogdan Planic, 27 de ani, a semnat cu FCSB in 2017 in schimbul a 300 000 de euro.