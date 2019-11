ULTIMA ORA | Mirel Radoi a anuntat lotul pentru dubla cu Finlanda si Irlanda de Nord! 4 jucatori de la FCSB, pe lista selectionerului

Mirel Radoi a anuntat lotul pentru meciurile cu Finlanda si Irlanda de Nord.

Nationala lui Radoi va juca dubla cu Finlanda si Irlanda de Nord, meciuri ce conteaza pentru calificarea la Campionatul European din 2020. Meciul cu Finlanda va avea loc pe 14 noiembrie, de la ora 20:00 la Voluntari in direct la PRO TV, iar meciul cu Irlanda de Nord va avea loc pe 19 noiembrie, in deplasare de la ora 19:30 in direct la PRO X.

Pentru aceasta dubla, selectionarul Mirel Radoi a anuntat astazi lotul de jucatori.

Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Stefan Tarnovanu (Poli Iasi);

Fundasi: Andrei Ratiu (Villarreal / Spania), Radu Boboc (Viitorul Constanta), Andrei Chindris (FC Botosani), Denis Ciobotariu, Ricardo Grigore (ambii Dinamo), Alexandru Pascanu (CFR Cluj), Mihai Velisar (Gaz Metan Medias);

Mijlocasi: Catalin Itu (CFR Cluj), Marius Marin (Pisa / Italia), Andrei Ciobanu (Viitorul Constanta), Darius Olaru (Gaz Metan Medias), Olimpiu Morutan, Razvan Oaida, Dennis Man (toti FCSB), Valentin Mihaila (Universitatea Craiova), Adrian Sut, George Merloi (ambii Academica Clinceni);

Atacanti: George Ganea (Viitorul Constanta), Adrian Petre (Esbjerg / Danemarca), Robert Moldoveanu (FC Dinamo).

Romania ocupa locul 3 in grupa in acest moment, acumuland 6 puncte dupa 3 meciuri si se afla la 3 puncte de liderul Danemarca si la un punct de Finlanda, care ocupa locul secund.