"Tudor e un prieten bun. Ma inteleg foarte bine cu el!" Vintila a dezvaluit cu ce se ocupa, de fapt, Alexandru Tudor la FCSB

Ramasa fara Narcis Raducan, FCSB il are pe fostul arbitru Alexandru Tudor ca director sportiv neoficial.

Rolul de consilier al lui Becali nu e singurul pe care trebuie sa-l mai joace Tudor. E si parte din staff-ul lui Bogdan Vintila. Tudor are discutii cu jucatorii pentru a-i invata cum sa evite avertismentele si conduce la centru jocurile de pregatire interne.

"E problema lui Narcis ca a ales sa plece. Eu m-am inteles foarte bine cu el. Orice despartire nu e buna. Avem nevoie de o persoana care sa fie aproape de echipa.

Alexandru Tudor e parte din club. Nu stiu daca e mana dreapta a patronului. Tudor e un prieten bun. E un om normal, simplu, poate e neinteles de multa lume. A fost creat un misticism in jurul lui. Ma inteleg foarte bine cu el. El face parte din staff. Asa cum exista un preparator fizic, un antrenor secund, asa am considerat eu ca este bun si un fost arbitru care sa educe jucatorii in spiritul fair-play-ului. Ii ajuta foarte mult pe jucatori, are discutii cu ei, nu vad de ce este o problema. Domnul Tudor, va zic, e parte din staff. Inca lucram la partea cu cartonasele. Asa cum te antrenezi, asa si joci. De aia am tinut ca jocurile facute intre noi sa fie arbitrate de el", a spus Vintila in conferinta de presa dinaintea partidei cu Botosani.