Gnohere, ca si plecat de la FCSB! Anuntul a fost facut de Becali acum cateva momente VIDEO

Becali e gata sa renunte la atacantul sau favorit.

Patronul FCSB este dispus sa renunte la Gnohere, nemultumit de faptul ca nu marcheaza suficient. Gigi Becali a vorbit in exclusivitate la PRO X despre plecarea "Bizonului". A primit o oferta de ultima ora pentru atacantul francez si vrea s-o accepte. Gnohere isi doreste si el despartirea de FCSB pentru un contract mai mare in strainatate.

A incercat in mai multe randuri sa-si gaseasca un contract, insa negocierile cu echipele interesate au fost blocate de pretentiile lui Becali. Patronul FCSB cerea acum un an 5 milioane de euro pentru Gnohere. Acum, suma de transfer a scazut considerabil.

"A zis si Petrescu, trebuie sa ai un portar bun si un atacant bun. Avem portar bun, dar ne trebuie si noua un atacant. Nu zic ca nu-s multumit de Gnohere, dar vreau ceva mai bun. Vreau ceva mai bun decat Gnohere, Tsoumou si Hora.

Am o oferta pentru Gnohere, mica, dar este buna. Sunt dispus sa il las sa plece. Eu vreau un marcator, care sa bage mingea in poarta. Vreau un atacant mobil, unul in genul celui de la Barcelona, bine, pastrand proportiile", a declarat Gigi Becali la PRO X.