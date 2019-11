FCSB rateaza un transfer de nationala si aduce un super jucator din Liga 1! Planul DE AVARIE al lui Becali va fi pus in practica in iarna

Gigi Becali a incercat un transfer spectaculos pentru perioada de mercato din iarna, insa a fost refuzat.

FCSB ar fi vrut sa-l aduca pe Adrian Petre de la Esbjerg. Problema a intervenit atunci cand a venit vorba de suma de transfer. Becali era dispus sa plateasca maximum 1,5 milioane de euro pentru atacantul nationalei de tineret, dar danezii nu iau in calcul nicio oferta sub 3 milioane.

Astfel, potrivit ProSport, Becali a fost nevoit sa se reorienteze si s-a oprit la Medias. FCSB va incerca sa-l aduca in iarna pe Dumitru Cardoso. Cardoso, in varsta de 28 de ani, a fost crescut in Italia unde a jucat la Empoli si Napoli printre altele. Cardoso a venit la Gaz Metan in acest an, formatia din Medias fiind si prima sa experienta in fotbalul romanesc.

Adrian Petre a mai fost aproape de FCSB si in trecut. Atunci, UTA a cerut 500.000 de euro pentru jucatorul sau, suma pe care Becali nu a fost de acord sa o plateasca.