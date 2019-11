DEZASTRUOS! Alexandru Tudor nu-si face treaba! :) FCSB a incasat cele mai multe cartonase si e pe ultimul loc in clasamentul fairplay

Vintila a dezvaluit care este rolul lui Tudor la FCSB

Bogdan Vintila a declarat intr-o conferinta de presa care este rolul fostului arbitru Alexandru Tudor in staff-ul FCSB.

"Asa cum exista un preparator fizic, un antrenor secund, asa am considerat eu ca este bun si un fost arbitru care sa educe jucatorii in spiritul fair-play-ului. Ii ajuta foarte mult pe jucatori, are discutii cu ei, nu vad de ce este o problema. Domnul Tudor, va zic, e parte din staff. Inca lucram la partea cu cartonasele. Asa cum te antrenezi, asa si joci. De aia am tinut ca jocurile facute intre noi sa fie arbitrate de el", a spus antrenorul ros-albastrilor.

Cu toate acestea, intr-un clasament fairplay efectuat de LPF, FCSB se afla pe ultima pozitie, incasand nu mai putin de 44 cartonase galbene si 3 cartonase rosii.

Lider in acest top este Gaz Metan Medias: 28 cartonase galbene si 2 cartonase rosii.