"Te tenteaza transferul la FCSB?" Raspunsul dat de Billel Omrani dupa ce a cucerit titlul cu CFR Cluj. Atacantul, impresionat de Becali

Billel Omrani a cucerit titlul Ligii I cu CFR Cluj, dar este atras la FCSB de Becali, care spune ca il va lua in aceasta vara.

Billel Omrani, proaspat campion al Ligii I cu CFR Cluj, spune ca a ramas placut impresionat de patronul FCSB, Gigi Becali. Atacantul francez spune ca FCSB este o echipa mare, dar ca deocamdata nu se gandeste la un transfer.

"Stiam ca ma veti intreba acest lucru. Pentru moment, da, bineinteles ca ma voi intoarce pe 12 iunie, cu toata lumea. Vom vedea ce se va intampla.

Nu vreau sa vorbesc despre acest lucru, despre FCSB si CFR. Deocamdata merit o vacanta. Vreau doar sa ma relaxez. Sunt foarte fericit că FCSB ma vrea. Este un club foarte mare. Patronul clubului, Becali, este o persoană buna. Imi place asta", a spus Billel Omrani.

"Toata lumea a venit la mine si a spus: Billel, tu l-ai rupt sigur!

Am zis: Nu am fost eu si il vom gasi pe cel care l-a rupt. Am vrut sa-l iau acasa, dar mi s-a spus: Billel, nu, nu", a mai spus francezul.

"M-a facut mai matur. Este o persoana foarte buna si il iubesc", a conchis atacantul.