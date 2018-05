Wenger putea ajunge la Real Madrid: "Am fost ofertat!" Motivul pentru care i-a refuzat pe "galactici"

Arsene Wenger a declarat ca a ofertat de Real Madrid.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Wenger a precizat ca a primit, de-a lungul carierei, nu mai putin de trei oferte de a antrena echipa de pe "Santiago Bernabeu", insa i-a refuzat pe "galactici" de fiecare data.



"Am refuzat trei oferte de la Real Madrid, un club pe care oricine il iubeste atunci cand e copil. A fost un proiect tentant pentru ca imi ofereau controlul total al clubului, insa am simtit ca Arsenal are nevoie de mine", a declarat Wenger pentru BEINSports.

Wenger a plecat de la Arsenal dupa 22 de ani in care a antrenat legendarul club londonez.