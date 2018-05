ULTIMA ORA | Reactia lui Muresan dupa ce chinezii au anuntat ca Petrescu are o intelegere secreta! Cati bani trebuie sa plateasca pentru a-l lua

Dan Petrescu a batut palma cu ultima clasata din China, dar nu poate pleca inca (DETALII AICI).

Presa chineza scrie ca Dan Petrescu s-a inteles cu Guizhou Hengfeng, ultima clasata din China. El nu poate pleca inca pentru ca actualul antrenor al formatiei chineze, Gregorio Manzano, nu vrea sa-si dea demisia. Manzano le cere chinezilor 8 milioane de euro.

Iuliu Muresan spune ca exista sanse ca Petrescu sa ajunga in China sau Arabia, daca o echipa de acolo ii va achita clauza de reziliere. Totusi, presedintele CFR-ului este increzator ca antrenorul va mai ramane macar un sezon in Gruia.

"95% ramane. Raman 5%, pentru ca el are o clauza in contract. Nu e o clauza mare, dar nici foarte mica! E de sute de mii de euro, nu de milioane!



Se poate 500.000, nu-mi aduc aminte, ca nu am mai citit contractul recent.

Orice echipa de prima liga din Arabia sau China ii poate plati aceasta clauza.

Dar mai e o problema. Trebuie sa accepte si el! Daca el nu vrea sa plece, degeaba ii platesc ei clauza.

Nu ne-am gandit inca la alte nume de antrenori. S-au vehiculat cateva in presa, dar concret nu am discutat pe acest subiect, pentru ca, asa cum am spus, eu stiu ca Dan Petrescu ramane.

Dan Petrescu si-a dorit enorm de mult sa plece si la nationala, dar atunci a ramas. Este un om de caracter, un om corect, care isi respecta contractul. Chiar daca a suferit putin atunci, pana la urma lucrurile s-au limpezit si si-a vazut de munca. A facut o treaba fantastica", a spus Iuliu Muresan la Telekom Sport.