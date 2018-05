Reactia lui Neymar la numirea lui Tuchel la PSG! Surpriza: antrenorul s-a intalnit intre patru ochi cu starul brazilian

Jurnalistul spaniol Guillem Balague, de la AS, scrie ca Neymar s-a hotarat, dupa o intrevedere intre patru ochi cu Tomas Tuchel, sa continue la PSG.

In ciuda informatiilor prezentate in ultimele saptamani de presa spaniola, potrivit carora Neymar ar fi devenit tot mai decis sa o lase pe PSG pentru Real Madrid, cotidianul spaniol AS noteaza acum ca situatia s-a schimbat.

Jurnalistul spaniol Guillem Balague noteaza ca Neymar si-a schimbat pozitia dupa ce s-a intalnit cu noul antrenor al echipei pariziene, Tomas Tuchel.

Neymar, care a traversat un an cu urcusuri si coborisuri la PSG, fiind in ultimele luni accidentat, a fost "convocat" de Tomas Tuchel pentru o discutie in particular.

Discutia a fost una productiva, potrivit AS, iar cei doi s-au conectat foarte bine, realizand ca impartasesc o viziune apropiata asupra jocului.

De asemenea, Neymar ar fi in acest moment mult mai convins ca vrea sa colaboreze cu Tomas Tuchel. In ultimul an, el nu a fost la fel de incantat de spaniolul Unai Emery, care a pregatit-o pe PSG pana in aceasta vara.

AS aminteste ca nici primul sezon la Barcelona al starului brazilian nu a fost usor si noteaza ca in ciuda faptului ca pare a fi un tip extrovertit, Neymar nu este chiar asa in viata privata.