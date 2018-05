ULTIMA ORA | Dan Petrescu a vorbit despre plecare: "Am clauza! O platesc si plec". De unde are oferta

Presa chineza anunta ca Dan Petrescu s-a inteles cu Guizhou Hengfeng, dar noteaza ca romanul lui poate ajunge inca pe banca echipei pentru ca actualul antrenor, Gregorio Manzano, refuza sa demisioneze.

Viitorul lui Dan Petrescu in Liga I este incert. Proaspat campion cu CFR, chiar antrenorul recunoaste ca poate pleca. "Am clauza! Daca o platesc, plec", spune el.

Petrescu a vorbit la scurt timp dupa ce chinezii au dezvaluit ca acesta s-a inteles cu ultima clasata din campionatul lor.

"Ramane de vazut! Eu mai am contract un an. Cei din club vor decide... acum, daca vine vreo oferta de nerefuzat, le-am spus: eu am clauza, o platesc si plec. Dar trebuie sa fie mult prea buna financiar, imposibil de refuzat", a spus Petrescu pentru Digi.