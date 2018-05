"Mai ramane un an si pleaca la arabi!" Becali i-a stabilit viitorul lui Dica: de ce il pastreaza dupa ce FCSB a ratat titlul

FCSB a ratat titlul pentru al treilea sezon consecutiv.

Nicolae Dica a ajuns si el la finalul contractului si a lasat de inteles ca nu este 100% sigur ca va continua la FCSB si din stagiunea urmatoare. "Nu-i problema daca Gigi nu-mi ofera prelungirea. Plec si iau titlul cu altă echipa", a declarat Dica imediat dupa ultimul meci al campionatului, partida cu Astra.

Gigi Becali a lamurit situatia antrenorului. Ramane inca un an, castiga campiontul in sezonul urmator si apoi pleaca in zona araba.

"Dica ramane inca un an. Nu vreau sa ma despart de oameni cu tristete, vreau sa ma despart cu bucurie. Daca pleaca la alta echipa si nu ia titlul? Daca as sti ca pleaca si ia titlul, l-as lasa. Dica va pleca anul viitor la arabi. Dupa ce ia titlul", a declarat Gigi Becali la DigiSport.