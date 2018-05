Un fost jucator din Premier League a dat fotbalul pe WRESTLING! Tocmai a semnat primul contract intr-o divizie profesionista

Englezul Grant Holt, 37 de ani, fost atacant al lui Wigan, Norwich, Wolverhampton si Aston Villa, s-a lasat de fotbal si a semnat primul sau contract ca wrestler!

Ajuns la 37 de ani, Grant Holt a decis sa se retraga din fotbal, dupa ce a jucat ultima data la Barrow, intr-o liga inferioara din Anglia. El a acceptat o oferta din partea World Association of Wrestling si a semnat primul contract intr-o divizie profesionista din acest sport.



Grant Holt va aparea in prima sa gala in 2019. Fightmare 3 Supershow este numele galei, scrie BBC.



Grant Holt a marcat peste 150 de goluri in peste 400 de meciuri jucate in primele 3 esaloane din Anglia.