Del Piero a spus tot la 20 de ani după ce a câștigat Cupa Mondială. Ce a simțit la penalty-ul cu Franța

Prezent la Festivalul Serie A de la Parma, Alessandro Del Piero a rememorat traseul Italiei de la turneul final din Germania. La două decenii de la succesul echipei naționale, fostul fotbalist al lui Juventus a dezvăluit detaliile neștiute din momentele tensionate ale loviturilor de departajare contra reprezentativei Franței.

„Am forțat anumite gânduri, iar altele mi-au intrat în minte fără să înțeleg ce sens aveau. Lucruri legate de copilărie, de trecut. Apoi mi-am zis în sinea mea: «Câți oameni vrei să se uite la acest eveniment? Cel mult câteva miliarde. Și, în plus, reprezint o țară care, dacă cineva ratează un penalty, nu lasă lucrurile așa...». Fac haz de necaz, pentru că este un moment atât de absurd încât nu îl poți pregăti.

Depinde de forța mentală pe care o ai și de faptul să nu îți vină vreo idee ciudată cu o secundă înainte să tragi. A trebuit să mă forțez să mă uit la portar, însă este la fel de adevărat că mă cunoștea foarte bine. Sunt niște filme mentale care te macină. Noi am câștigat împotriva unei naționale foarte puternice. Nu zic că era mai puternică decât noi, dar puțin i-a lipsit. Avea niște jucători individuali excepționali”, a spus fostul internațional, potrivit TMW.