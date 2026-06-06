Del Piero a spus tot la 20 de ani după ce a câștigat Cupa Mondială. Ce a simțit la penalty-ul cu Franța

Del Piero a spus tot la 20 de ani după ce a câștigat Cupa Mondială. Ce a simțit la penalty-ul cu Franța CM 2026
SPORT.RO
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Fostul atacant italian a povestit cum a trăit finala din 2006 și a explicat ce gândea înainte de loviturile de departajare.

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Din articol

Prezent la Festivalul Serie A de la Parma, Alessandro Del Piero a rememorat traseul Italiei de la turneul final din Germania. La două decenii de la succesul echipei naționale, fostul fotbalist al lui Juventus a dezvăluit detaliile neștiute din momentele tensionate ale loviturilor de departajare contra reprezentativei Franței.

„Am forțat anumite gânduri, iar altele mi-au intrat în minte fără să înțeleg ce sens aveau. Lucruri legate de copilărie, de trecut. Apoi mi-am zis în sinea mea: «Câți oameni vrei să se uite la acest eveniment? Cel mult câteva miliarde. Și, în plus, reprezint o țară care, dacă cineva ratează un penalty, nu lasă lucrurile așa...». Fac haz de necaz, pentru că este un moment atât de absurd încât nu îl poți pregăti.

Depinde de forța mentală pe care o ai și de faptul să nu îți vină vreo idee ciudată cu o secundă înainte să tragi. A trebuit să mă forțez să mă uit la portar, însă este la fel de adevărat că mă cunoștea foarte bine. Sunt niște filme mentale care te macină. Noi am câștigat împotriva unei naționale foarte puternice. Nu zic că era mai puternică decât noi, dar puțin i-a lipsit. Avea niște jucători individuali excepționali”, a spus fostul internațional, potrivit TMW.

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Fără scuze pentru eșecul din 2002

Întrebat despre generația din 2002 și despre arbitrajul controversat al lui Byron Moreno care a dus la eliminarea Italiei, fostul atacant a refuzat să caute scuze.

„Dacă astăzi ne-am opri mereu doar la alibiuri, care în acest caz sunt evident clare, nu am ajunge departe. În parcursul meu am încercat mereu, ca fotbalist și chiar și astăzi, să privesc în interiorul meu. Dacă te uiți prea mult în exterior, este greu să parcurgi drum lung. În primul rând pentru că dedici atenție unor lucruri care nu merită. Cupa Mondială este un turneu unic, trebuie să se alinieze o serie de lucruri. S-a întâmplat în 2006, se putea întâmpla și mai devreme. Gata cu alibiurile, gata cu gândul la ce a fost. Se privește înainte”, a încheiat Del Piero.

Italia a ratat calificarea la Mondialul din această vară, care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic.

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