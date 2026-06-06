Nuno Campos a semnat cu Dinamo

Așa cum Sport.ro a scris, Nuno Campos (51 de ani) a fost principala variantă de antrenor a lui Dinamo după plecarea lui Kopic. Sâmbătă seară, președintele Andrei Nicolescu a anunțat că portughezul a semnat deja contractul.

"Da, am semnat cu Nuno Campos. Știe dimensiunile clubului și pretențiile noastre. Ne-am asumat împreună obiectivul pentru sezonul următor, care este clasarea echipei pe locurile 1-3", a spus Andrei Nicolescu, pentru Fanatik.

Nuno Campos a semnat un contract pe două sezoane cu Dinamo și va fi prezentat oficial joi, 11 iunie, mai scrie sursa citată.

Campos se afla sub contract cu formația maghiară Zalaegerszeg, la care avea o clauză de reziliere în valoare de 200.000 de euro. În sezonul recent încheiat, portughezul a obținut rezultatele peste așteptări, terminând pe locul 5 și calificând echipa în finala Cupei Ungariei.