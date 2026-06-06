NEWS ALERT Andrei Nicolescu anunță noul antrenor de la Dinamo: "A semnat! Obiectivul: clasarea pe locurile 1-3"

Andrei Nicolescu anunță noul antrenor de la Dinamo: &quot;A semnat! Obiectivul: clasarea pe locurile 1-3&quot; Superliga
SPORT.RO
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Dinamo a bătut palma cu noul antrenor, la o zi după plecarea lui Zeljko Kopic de la echipă.

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Nuno CamposDinamoandrei nicolescu
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Nuno Campos a semnat cu Dinamo

Așa cum Sport.ro a scris, Nuno Campos (51 de ani) a fost principala variantă de antrenor a lui Dinamo după plecarea lui Kopic. Sâmbătă seară, președintele Andrei Nicolescu a anunțat că portughezul a semnat deja contractul.

"Da, am semnat cu Nuno Campos. Știe dimensiunile clubului și pretențiile noastre. Ne-am asumat împreună obiectivul pentru sezonul următor, care este clasarea echipei pe locurile 1-3", a spus Andrei Nicolescu, pentru Fanatik.

Nuno Campos a semnat un contract pe două sezoane cu Dinamo și va fi prezentat oficial joi, 11 iunie, mai scrie sursa citată.

Campos se afla sub contract cu formația maghiară Zalaegerszeg, la care avea o clauză de reziliere în valoare de 200.000 de euro. În sezonul recent încheiat, portughezul a obținut rezultatele peste așteptări, terminând pe locul 5 și calificând echipa în finala Cupei Ungariei.

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Nuno Campos, peste un deceniu alături de Paulo Fonseca. A fost secund inclusiv la Roma

Campos, fost fundaș cu aproape 100 de meciuri în prima ligă portugheză, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de antrenor ca secund. Timp de mai bine de un deceniu a fost mâna dreaptă a lui Paulo Fonseca, cel care o pregătește acum pe Lyon.

Nuno Campos a fost secundul lui Fonseca începând cu anul 2009, la Pinhalnovense. Ulterior, i s-a alăturat actualului principal de la OL la cluburi mult mai mari, cum ar fi FC Porto, Braga, Șahtior Donețk și AS Roma.

În 2021, Campos a devenit în premieră principal. A avut două mandate scurte în prima ligă portugheză, la Santa Clara și Tondela, apoi a revenit la rolul de secund, de această dată al lui Renato Paiva, la mexicanii de la Toluca.

După o scurtă perioadă petrecută la echipa U20 a brazilienilor de la Flamengo, lusitanul a preluat Zalaegerszegi, vara trecută.

Din postura de secund, Nuno Campos a cucerit 7 trofee în Ucraina: trei titluri, trei Cupe și o Supercupă. De asemenea, mai are în palmares o Cupă a Portugaliei cu Braga și o Supercupă alături de FC Porto.

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