Sorana Cîrstea, reacție superbă: postarea ei după finala French Open, virală

Sorana Cîrstea, reacție superbă: postarea ei după finala French Open, virală Tenis
Amir Kiarash
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Românca, o veterană a circuitului WTA, a găsit puterea de a aplauda o puștoaică de doar 19 ani în fața căreia a pierdut în sferturile de la Roland Garros.

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Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a urmărit cu mare interes ultimul act de la French Open 2026. Pentru că aici s-au duelat două sportive foarte interesante.

De o parte a fileului s-a aflat Maja Chwalinska (Polonia, 24 de ani, 114 WTA), revelația turneului. Iar de partea cealaltă a fost Mirra Andreeva (Rusia, 19 ani, 8 WTA) în fața căreia „Sori“ a cedat, în sferturi. 

După un meci de o oră și 23 de minute, s-a impus favorita Andreeva, care va pleca acasă cu un cec uriaș, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. 

Mirra Andreeva, victorioasă în finala French Open 2026

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Sorana Cîrstea, aplauze virtuale pentru Mirra Andreeva

Finala de la French Open a încântat-o pe Cîrstea, care a apreciat enorm modul în care rusoaica de doar 19 ani a triumfat, la Paris. Mai ales că, în drumul ei spre primul Grand Slam din carieră, Andreeva a cedat un singur set, în turul II, cu cu Bassols (175 WTA). În rest, au fost șase victorii în minimum de seturi pentru jucătoarea care va fi pe locul 6 mondial, începând de luni.

În fața unei astfel de performanțe, Cîrstea a reacționat, postând un mesaj superb pe rețelele de socializare: „Acest rezultat mă bucură foarte tare. Bravo, puștoaico, ai meritat victoria pe deplin“, a scris Sorana, după cum se poate vedea mai jos.

Drumul lui Andreeva spre titlul de la French Open 2026

*Turul I: 6-3, 6-3 cu Ferro (181 WTA)

*Turul II: 3-6, 6-1, 6-1 cu Bassols (175 WTA)

*Turul III: 6-4, 6-2 cu Bouzkova (28 WTA)

*Optimi: 6-3, 6-2 cu Teichmann (170 WTA)

*Sferturi: 6-0, 6-3 cu Cîrstea (18 WTA)

*Semifinale: 6-1, 6-3 cu Kostyuk (15 WTA)

*Finala: 6-3, 6-2 cu Chwalinska (114 WTA)

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