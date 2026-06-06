Sorana Cîrstea, reacție superbă: postarea ei după finala French Open, virală

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a urmărit cu mare interes ultimul act de la French Open 2026. Pentru că aici s-au duelat două sportive foarte interesante.

De o parte a fileului s-a aflat Maja Chwalinska (Polonia, 24 de ani, 114 WTA), revelația turneului. Iar de partea cealaltă a fost Mirra Andreeva (Rusia, 19 ani, 8 WTA) în fața căreia „Sori“ a cedat, în sferturi.

După un meci de o oră și 23 de minute, s-a impus favorita Andreeva, care va pleca acasă cu un cec uriaș, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.