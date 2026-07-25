Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova se dispută pe stadionul „Arcul de Triumf” din București.
La momentul redictării articolului scorul partidei este 2-0 pentru Dinamo, în urma golurilor marcat de Soro (8') și Musi (29').
Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova se dispută pe stadionul „Arcul de Triumf” din București.
La momentul redictării articolului scorul partidei este 2-0 pentru Dinamo, în urma golurilor marcat de Soro (8') și Musi (29').
„Câinii” au profitat de spațiile generoase din apărarea oltenilor și s-au distrat în prima repriză a meciului care se joacă pe „Arcul de Triumf”.
La golul de 2-0 marcat de Musi, Armstrong a profitat de gafa incredibilă făcută de Ronaldo Webster, care a ratat pasa către portarul Sava.
Fundașul Juraj Badelj și-a lăsat echipa în zece oameni, după ce l-a faultat în postură de ultim apărător pe Alexandru Musi, în minutul 45+6.
Echipele de start:
Rezerve: Al. Roșca - Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, Cr. Mihai, Udosen, Al. Irimia, Mazilu, Tarbă, Hintsa, Karamoko
Antrenor: Nuno Campos
Rezerve: L. Popescu, Al. Maxim - Bancu, Mora, M. Rădulescu, Rus, Screciu, Heri Tavares, Cicâldău, Baiaram, Băsceanu, Elisor
Antrenor: Filipe Coelho
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