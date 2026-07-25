La momentul redictării articolului scorul partidei este 2-0 pentru Dinamo, în urma golurilor marcat de Soro (8') și Musi (29').

Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova se dispută pe stadionul „Arcul de Triumf” din București.

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„Câinii” au profitat de spațiile generoase din apărarea oltenilor și s-au distrat în prima repriză a meciului care se joacă pe „Arcul de Triumf”.

La golul de 2-0 marcat de Musi, Armstrong a profitat de gafa incredibilă făcută de Ronaldo Webster, care a ratat pasa către portarul Sava.

Fundașul Juraj Badelj și-a lăsat echipa în zece oameni, după ce l-a faultat în postură de ultim apărător pe Alexandru Musi, în minutul 45+6.

Echipele de start:

Dinamo (4-2-2-2): Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Soro, Mărginean - Armstrong, Cîrjan - Al. Pop, Musi

Rezerve: Al. Roșca - Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, Cr. Mihai, Udosen, Al. Irimia, Mazilu, Tarbă, Hintsa, Karamoko

Antrenor: Nuno Campos

Universitatea Craiova (3-4-3): Sava - Al. Crețu (cpt.), Stevanovic, Badelj - Teles, T. Băluță, Anzor, Webster - D. Matei, Nsimba, Etim

Rezerve: L. Popescu, Al. Maxim - Bancu, Mora, M. Rădulescu, Rus, Screciu, Heri Tavares, Cicâldău, Baiaram, Băsceanu, Elisor

Antrenor: Filipe Coelho