Rapid a început cu dreptul noul sezon din Superliga, după ce s-a impus cu 1-0 în prima etapă contra lui Sepsi.

Giuleștenii au profitat de cartonașul roșu văzut de Dobrosavlevici în startul reprizei a doua și au înscris în minutul 88 prin Pașacanu, într-un meci pe care l-au controlat.

Ce i-au cerut suporterii Rapidului lui Cristi Manea

Fanii echipei lui Daniel Pancu i-au cerut un singur lucru lui Cristi Manea: ca titlul să vină în acest sezon în Giulești. Pancu nu se va putea baza pe fundașul lateral, care se recuperează după o accidentare la menisc pentru partida din etapa a doua Superligii cu FC Botoșani.

Cristi Manea speră să revină în luna august și să își poată ajuta echipa. Între timp, jucătorul de 28 de ani a prefațat meciul cu FC Botoșani și consideră că giuleștenii pot obține victoria, chiar dacă adversarul nu este unul facil.

„Dacă vom juca cel puțin la fel de bine (n.r. ca în prima etapă) putem să luăm cele trei puncte, chiar dacă la Botoșani este o deplasarea dificilă”, a spus Cristi Manea.

Daniel Pancu o înțeapă pe FCSB după eșecul cu FK Auda: ”Noi tot spunem că suntem mari, suntem bogați unii”

La conferința de presă premergătoare meciului FC Botoșani - Rapid (luni, 27 iulie, 21:30), Daniel Pancu a vorbit și despre înfrângerea lui FCSB cu FK Auda din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League de joi seară (2-3).

Pancu a evidențiat că ar fi tratat altfel jocul dacă era la cârma roș-albaștrilor și a ținut să amintească de înfrângerile rivalei cu alte echipe mai slab cotate, cum ar fi Inter Club d'Escaldes sau Shkendija.

”Vedeți ce s-a întâmplat și aseară (n.r. joi, 23 iulie) în cupele europene. Noi tot spunem că suntem mari, suntem bogați unii, dar un jucător, mai ales când vine din Vest, se gândește de două ori dacă să vină sau nu în România și asta e o problemă.

Au fost accidente. La FCSB a fost un accident, cu siguranță. Nu știu cum au tratat jocul, dar la ce jucători aveau letonii prin atac, eu mi-aș fi luat alte măsuri, sincer.

Ei au mai pățit, i-au mai bătut o echipă din Andorra (n.r. Inter Club d'Escaldes) acum un sezon sau două. Shkendija e din categoria adversari buni, în comparație cu Auda”, a spus Daniel Pancu.