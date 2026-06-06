Gică Hagi a decis să schimbe complet primul 11 al României, la 4 zile după remiza cu Georgia (1-1). Șapte dintre jucătorii care au evoluat la Tbilisi nici măcar nu mai fac parte din lot.

Vladimir Screciu, OUT și el din lotul României pentru partida cu Țara Galilor

Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase au fost lăsați în afara lotului de Gică Hagi pentru această partidă. Lor li s-a adăugat și Vladimir Screciu, deși mijlocașul de la Universitatea Craiova era anunțat inițial în lot pentru partida din Ghencea.

Screciu a jucat 71 de minute în Georgia și a pasat decisiv la golul lui Munteanu. La partida cu Țara Galilor nu va fi nici măcar pe bancă.

"În această dimineață s-a decis ca Screciu să nu facă parte din lot", a spus Ilie Dumitrescu, acum oficial FRF, la Digisport.

Conform foii oficiale de joc, România va evolua într-un sistem 4-3-3, cu Lisav Eissat în rolul de fundaș stânga și Tudor Băluță la închidere. Darius Olaru apare ca extremă dreapta, iar Louis Munteanu, autorul golului de la Tbilisi, din nou în rol de număr 9. Rămâne de văzut la ora jocului care va fi așezarea exactă.