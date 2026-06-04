Universitatea Craiova a anunțat sosirea tânărului portar Alexandru Maxim (19 ani), care în ultimele cinci sezoane a aparținut de FCSB.

Portarul Alexandru Maxim a semnat cu Universitatea Craiova

Maxim, care măsoară 2,04m, era văzut de FCSB drept un portar de viitor, fiind comparat de Mihai Stoica cu celebrul Thibaut Courtois. Goalkeeper-ul nu a avut însă șansa de a apăra în vreun meci oficial și a fost împrumutat la CSM Olimpia Satu Mare, iar în ultimul sezon la FC Voluntari.

Alexandru Maxim a apărat în 24 de partide la FC Voluntari în sezonul recent încheiat, unul în care ilfovenii au obținut promovarea în Superliga.

Ajuns la final de contract cu FCSB, Alexandru Maxim a fost adus gratis de echipa din orașul său natal, Universitatea Craiova.

"OFICIAL | Bun venit la Știința, Alexandru Maxim!

Un oltean s-a întors acasă!

La doar 19 ani și cu o înălțime impresionantă de 2,04 m, unul dintre cei mai talentați tineri portari români a semnat astăzi cu Universitatea Craiova.

Noul goalkeeper al Științei a evoluat în sezonul recent încheiat în 24 de partide pentru FC Voluntari, în Liga a II-a, contribuind la promovarea formației ilfovene în Superligă.

Bine ai venit acasă, Alex!", a anunțat Universitatea Craiova.