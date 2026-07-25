La pauză, Dinamo conduce cu 2-0 și are și avantaj numeric, după eliminarea lui Badelj din prelungirile primei reprize.

Prezent în studioul Digi Sport, Gică Craioveanu a comentat prestația echipei din Bănie și nu și-a ascuns dezamăgirea.

Gică Craioveanu: „Echipa e în corzi”

Fostul mare atacant al Universității Craiova consideră că formația pregătită de Filipe Coelho traversează un moment foarte dificil.

„Echipa e cum sunt eu în momentul actual, în corzi. Groggy. Mister nu a folosit două echipe total diferite”, a declarat Gică Craioveanu, la Digi Sport.

Dinamo a deschis scorul încă din minutul 8, prin Soro, după o centrare excelentă a lui Alex Pop.

În minutul 29, Webster a greșit inexplicabil, Armstrong a recuperat și i-a pasat lui Musi, care a înscris cu poarta goală pentru 2-0.

În minutul 43, Musi a mai trimis o dată mingea în poartă, însă reușita a fost anulată de VAR pentru henț.