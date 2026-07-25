EXCLUSIV Răsturnare de situație! Pleacă de la Rapid după doar un an

Răsturnare de situație! Pleacă de la Rapid după doar un an Superliga
Alexandru Hațieganu
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Rapid este foarte aproape să se despartă de unul dintre transferurile importante realizate în vara anului trecut. 

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Drilon HazrollajFK TiranaRapid Bucuresti
Din articol

Potrivit informațiilor Sport.ro, Drilon Hazrollaj va fi împrumutat la FK Tirana până la finalul sezonului. În acordul dintre cele două cluburi va fi inclusă și o opțiune de cumpărare.

Hazrollaj va fi împrumutat în Albania

Dacă în urmă cu doar câteva zile presa din Albania anunța că negocierile au intrat în impas din cauza diferențelor financiare dintre cele două cluburi, situația s-a schimbat între timp. Din informațiile obținute de site-ul nostru, albanezii vor suporta cea mai mare parte din salariul fotbalistului.

Extrema kosovară, în vârstă de 22 de ani, a fost transferată de Rapid în vara lui 2025 de la FC Malisheva, după ce Dan Șucu a achitat aproximativ un milion de euro pentru mutare.

În tricoul Rapidului, fotbalistul a bifat doar 14 apariții oficiale, cele mai multe din postura de rezervă, fără să marcheze vreun gol sau să ofere vreo pasă decisivă.

Deși mai are contract cu formația giuleșteană până în vara anului 2028, kosovarul va încerca să își relanseze cariera în Albania, acolo unde speră să joace constant.

  • În prezent, cota de piață a lui Drilon Hazrollaj este de 400.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
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