Potrivit informațiilor Sport.ro, Drilon Hazrollaj va fi împrumutat la FK Tirana până la finalul sezonului. În acordul dintre cele două cluburi va fi inclusă și o opțiune de cumpărare.

Hazrollaj va fi împrumutat în Albania

Dacă în urmă cu doar câteva zile presa din Albania anunța că negocierile au intrat în impas din cauza diferențelor financiare dintre cele două cluburi, situația s-a schimbat între timp. Din informațiile obținute de site-ul nostru, albanezii vor suporta cea mai mare parte din salariul fotbalistului.

Extrema kosovară, în vârstă de 22 de ani, a fost transferată de Rapid în vara lui 2025 de la FC Malisheva, după ce Dan Șucu a achitat aproximativ un milion de euro pentru mutare.