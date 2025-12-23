Într-un peisaj dominat de „roșu” în dreptul evoluției cotelor, liderul Darius Olaru rămâne cel mai valoros fotbalist al campionatului, deși ierarhia din spatele său a suferit modificări importante, singura surpriză plăcută din vârful clasamentului venind dinspre Universitatea Craiova.



Finalul de an 2025 aduce o corecție severă a valorilor de piață pentru jucătorii din primul eșalon fotbalistic din România, conform ultimei actualizări realizate de site-ul de specialitate Transfermarkt. Deși FCSB continuă să domine topul celor mai valoroși jucători, campioana en-titre a încasat lovituri dure.



Darius Olaru se menține pe prima poziție în ierarhia Superligii, fiind cotat la 6,5 milioane de euro. Totuși, căpitanul roș-albaștrilor este departe de maximul carierei, atins în decembrie 2024, când valora 7,5 milioane de euro.



În spatele său, podiumul este extrem de disputat, nu mai puțin de patru jucători împărțind cota de 4,5 milioane de euro. Dintre aceștia, Louis Munteanu (CFR Cluj), Daniel Bîrligea (FCSB) și Ștefan Târnovanu (FCSB) au suferit, fiecare, o scădere de 500.000 de euro la această ultimă actualizare.



Baiaram, singura excepție din top 5



Singura rază de soare din top 5 vine din Bănie. Ștefan Baiaram, atacantul Universității Craiova, este unicul fotbalist din elita valorică a Superligii care a înregistrat o creștere a cotei.



Acesta a avut o explozie impresionantă, cota sa majorându-se cu 1,5 milioane de euro, ajungând astfel la egalitate cu Bîrligea și Munteanu, la 4,5 milioane de euro. Performanța este cu atât mai notabilă cu cât restul numelor grele, precum Adrian Șut (scădere de 700.000 euro) sau Siyabonga Ngezana (scădere de 500.000 euro), sunt pe o pantă descendentă.



O prăbușire spectaculoasă a înregistrat și Kurt Zouma, fundașul central cotat acum la 4 milioane de euro, după o scădere drastică de 4 milioane de euro.

