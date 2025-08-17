Eliminată din Europa League de Braga, cu scorul general de 1-4, CFR Cluj își îndreaptă atenția către campionat înainte de meciul din play-off-ul Conference League cu Hacken (Suedia).



Ardelenii nu au avut parte de cel mai bun start de sezon. Au doar patru puncte după patru etape și sunt obligați să câștige pentru a nu pierde contactul cu locurile fruntașe.



CFR Cluj - FC Botoșani, ora 18:30, LIVE TEXT



De partea cealaltă, FC Botoșani are opt puncte după cinci meciuri și este pe locul șapte. În runda precedentă, moldovenii au câștigat meciul cu FC Argeș, scor 3-1.



Moldovenii au un start bun de campionat, cu două victorii și două remize, singurul insucces fiind cel din ultima deplasare, 1-2 cu Rapid. Printre remarcații din tabăra botoșănenilor se află și Sebastian Mailat, care a contribuit la patru dintre cele nouă reușite ale echipei sale (trei goluri, un assist).



Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 30 de ori, de 15 ori s-au impus ardelenii, de opt ori au câștigat botoșănenii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate.



Întâia dispută a avut loc pe 21 iulie 2013, 0-0 pe „Municipalul" din Botoşani, partida consemnând şi debutul grupării moldave în SuperLiga României.

