GALERIE FOTO Au fost anunțate oficial toate cele 48 de loturi de la Cupa Mondială! Ce echipă de club dă cei mai mulți jucători

Au fost anunțate oficial toate cele 48 de loturi de la Cupa Mondială! Ce echipă de club dă cei mai mulți jucători CM 2026
SPORT.RO
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Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic ia startul peste 8 zile, joi, 11 iunie, de la ora 22:00, când este programat meciul de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud.

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Loturi CM 2026Loturi Cupa MondialăCupa Mondiala
Din articol

FIFA a anunțat loturile naționalelor de la Cupa Mondială 2026

Marți seară, 2 iunie, FIFA a publicat pe site-ul oficial loturile de 26 de jucători ale tuturor celor 48 de echipe naționale calificate la Cupa Mondială. De asemenea, sunt disponibile inclusiv numerele pe care le vor purta cei 1.248 de jucători - număr record pentru un turneu final.

Cel mai vârstnic jucător aflat în loturile pentru Cupa Mondială este scoțianul Craig Gordon (43 de ani și 162 de zile, portar la Heart of Midlothian), în timp cel mai tânăr este mexicanul Gilberto Mora (17 ani și 240 de zile, mijlocaș la Club Tijuana).

Campionatul României dă doi jucători la Cupa Mondială din această vară - mijlocașul Joao Paulo (Capul Verde) și atacantul Jovo Lukic (Bosnia și Herțegovina).

Manchester City este clubul care dă cei mai mulți jucători la ediția din acest an a Cupei Mondiale, nu mai puțin de 19. Fosta echipă a lui Pep Guardiola este urmată de Bayern Munchen (18), PSG (16), Arsenal (16) și FC Barcelona (15).

Loturile celor 48 de naționale de la Cupa Mondială

  • Lot argentina cm 2026
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Grupele de la Cupa Mondială 2026

  • Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
  • Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
  • Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
  • Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
  • Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
  • Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
  • Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
  • Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
  • Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
  • Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama
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