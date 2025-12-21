Căpitanul campioanei FCSB a susținut că duelurile cu marea rivală sunt ușor de abordat la nivel motivațional, într-un moment în care campioana are nevoie disperată de cele trei puncte pentru a nu pierde contactul cu zona de play-off.



Cu doar câteva ore înaintea ultimului derby din 2025, atmosferă este tensionată în tabăra roș-albastră. După un sezon oscilant pe plan intern, dar cu un parcurs european bun marcat de golul său decisiv cu Feyenoord, „decarul” campioanei a prefațat duelul care va aduce aproximativ 30.000 de fani pe cel mai mare stadion al țării.



Tănase vede partea plină a paharului înaintea fluierului de start de la ora 20:00. „Știm cum sunt derby-urile. Sunt cele mai frumoase meciuri. Ne bucurăm că terminăm cu un derby. Avem șansa de a ne apropia de play-off cu o victorie. Gândul nostru este la play-off și atât. Pentru antrenori, acestea sunt cele mai ușoare meciuri de pregătit. Jucătorii se automotivează. Suntem focusați 100%”, a transmis Florin Tănase.



Detaliile care fac diferența

Deși FCSB este neînvinsă în ultimele cinci întâlniri directe cu giuleștenii, statistica meciurilor de acasă nu le surâde. Roș-albaștrii nu au mai câștigat un derby cu Rapid din postura de gazdă din noiembrie 2022, când marcau Cordea, Compagno și Octavian Popescu.



Referitor la forma echipei și la problemele de lot care au măcinat campioana în această toamnă, Tănase a recunoscut că omogenizarea a avut de suferit, dar mizează pe valoarea individuală a colegilor săi.



„Avem încredere, moral excelent nu chiar, dar am obținut niște victorii importante în ultima săptămână. Trebuie să obținem mai multe victorii pentru a avea un moral excelent. Noi știam. Mereu am spus că avem o echipă foarte valoroasă. Meciurile sunt făcute din detalii. Detaliile mici fac diferența. Au fost multe meciuri în care am avut accidentați, multe schimbări în echipă. E greu cu omogenizarea. Mulți jucători schimbați de pe posturile lor. Aceste lucruri au dus la rezultatele din această jumătate de an și care nu au fost foarte bune”, a mai punctat fotbalistul.

