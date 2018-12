Surpriza de proportii: Reghecampf, inapoi la FCSB? Anuntul facut de Anamaria Prodan

Umilinta cu Sepsi nu i-a picat bine lui Gigi Becali.

FCSB a ramas la 5 puncte in spatele rivalilor de la CFR, iar Becali e furios! L-a facut praf pe Dica, iar apoi a revenit asupra declaratiilor si si-a indreptat atentia catre jucatori. Totusi, presiunea pe antrenorul FCSB e tot mai mare. Gazeta Sporturilor scrie ca Reghecampf ar fi favoritul lui Becali pentru o eventuala inlocuire a lui Dica, insa fostul antrenor al FCSB nu mai e tentat pentru o revenire. Si Anamaria Prodan anunta ca sotul ei nu se gandeste la revenirea in Romania. In plus, Reghe inca nu si-a reziliat contractul cu Al Wahda.

Sumudica, Edi Iordanescu, Mihai Teja si Devis Mangia sunt numele luate in calcul de Becali pentru o inlocuire a lui Dica.

Surpriza: Reghe nu e liber de contract!

"Nu s-a intors in Romania, inca nu a reziliat. Asteptam, vedem ce se intampla. Nu s-a intors in Romania, pentru ca noi acolo locuim. Copiii sunt acolo la scoala, pana la vara nu ne intoarcem.

Daca primeste oferte, se intoarce. Dar pana atunci ma duc eu acolo. El se duce acolo unde primeste contract.

Depinde de Gigi Becali ce isi doreste. Din punctul meu de vedere, Dica este un antrenor foarte bun, este tanar. Eu l-am avut ca jucator. Dar stiti cum este, viata unui antrenor este intotdeauna cu bagajul la usa.

Nu am vorbit cu patronul despre asa ceva. Noi vorbim non-stop, dar nu am deschis acest subiect, pentru ca nu avea rost.

Gigi Becali si Laurentiu Reghecampf au o relatie de prietenie si de mare respect, dar nu s-a discutat asa ceva", a spus Anamaria Prodan pentru PROTV.

Agenta de jucatori crede ca locul lui Dica e in continuare la FCSB.

"Dica e un antrenor foarte bun, iar viitorul lui este la FCSB".

Man trebuia sa fie jucatorul anului, sustine Anamaria Prodan.

"Man merita toti banii din lume, este perla coroanei. Dan Petrescu este antrenorul anului, iar Dennis Man jucatorul anului.", a spus agenta jucatorului ofertat de Fenerbahce cu 13 milioane de euro.