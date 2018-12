FCSB, singura echipa pe care a batut-o Chiajna in doua luni si jumatate: "Nu inteleg, nu pot sa-mi explic!"

Concordia Chiajna n-a mai castigat un meci in Liga I de la meciul cu FCSB.

Concordia Chiajna continua seria neagra, dupa o noua infrangere in campionat, 1-3 pe teren propriu cu Craiova.

Chiajna n-a mai castigat un meci de la partida cu FCSB.

A fost singura victorie obtinuta de echipa lui Dorinel Munteanu din septembrie si pana acum.

"Am vazut in seara asta o echipa a Chiajnei care n-a avut nicio sansa in seara asta. Ne punem intrebarea asta, cum a reusit Chiajna sa bata FCSB? Mi-am pus aceasta intrebare, dar nu am niciun raspuns. Nu pot sa imi explic", a spus Helmuth Duckadam la Digisport, la finalul partidei dintre Chiajna si Craiova.