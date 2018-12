Presedintele FCSB a primit astazi titlul de cetatean de onoare al Buzaului si a plans de emotie: "Am cateva poezii pe care le-am dedicat acestor locuri"

Ilie Nastase si Valeriu Argaseala au primit astazi titlurile de cetateni de onoare ai judetului Buzau

Valeriu Argaseala s-a nascut intr-o comuna din judetul Buzau, iar astazi a primit titlul de cetatean de onoare.

Presedintele FCSB a fost foarte emotionat de moment.

"Este cea mai mare emotie pe care am trait-o in viata mea."

"Am cateva poezii pe care le-am scris cu gandul la locurile astea, in care m-am nascut si am crescut", a spus Argaseala.

Si Ilie Nastase a primit distinctia de cetatean de onoare al Buzaului. S-a nascut in Bucuresti, dar a avut rude in Buzau.

"Buzau imi aduce aminte de familie pentru ca am venit aici la 4 ani. Azi, in fata mea, erau niste covrigi, si cred ca la 4 ani am mancat primul covrig de Buzau. Nu am venit prea mult la Buzau cat am fost copil, insa acum am sa o fac pentru ca sunt oarecum obligat. Am sa duc numele Buzaului mai departe si am sa ma opresc destul de des pe aici pentru ca este in drumul meu", a spus Nastase.

Ilie Nastase mai este cetatean de onoare al oraselor Craiova si Bucuresti.