Surpriza mare la Dinamo! O legenda a 'cainilor' a gasit solutia pentru problemele din atac 

Cea mai mare problema a dinamovistilor a fost in ofensiva, insa aceasta poate fi rezolvata in mod suprinzator.

Gica Mihali, fostul jucator de legenda al echipei, actualmente antrenor la echipa U19 a clubului, crede ca Dinamo are solutia care ar putea revitaliza ofensiva echipei. Este vorba de Tibi Curea, un pusti de 17 ani de la echipa doua, care o dubla la ultimul meci jucat de Dinamo 2 in liga a 3-a, dupa care a mers la echipa U19 si a inscris si acolo, impotriva marii rivale de la FCSB, intr-o partida castigata de "micii" dinamovisti.

Gica Mihali, a dat referinte despre Tiberiu Curea, in conditiile in care nu ar fi exclus ca in viitorul apropiat sa-l vedem la sedintele de pregatire ale lui Gigi Multescu. "Pustiul a avut o perioada mai complicata, dar a trecut peste ea. Eu nu cunosc detalii, dar mi s-a spus ca a avut o accidentare de durata, a stat mult pe tusa, ajunsese sa ia foarte mult in greutate.

Vara trecuta a slabit 18-20 de kilograme! A tinut o cura de slabire drastica, acum e forta. A fost si la mine, joaca si la echipa a doua. A inceput sa-si dea drumul la joc. Curea are calitati, este varf, protejeaza binisor, este puternic, ar trebui sa lucreze mai mult la jocul de cap", a declarat Gica Mihali pentru GSP.RO.