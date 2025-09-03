VIDEO Doi tineri de la Dinamo 2, unul dintre ei transferat de la FCSB, au atras atenția la debut: ”Impresionanți la prima apariție!”

Alexandru Hațieganu
Echipa secundă a lui Dinamo, cu 10 titulari născuți în 2008, a debutat fulminant în Liga 3.

Dinamo 2, echipă abia înființată prin ”preluarea” echipei de juniori născuți în 2008 de la FC Player, a debutat fulminant în noua ediție din Liga 3.

Micii ”câini” au câștigat cu 4-2 meciul de pe Romprim cu Axiopolis Cernavodă, într-o partidă în care oaspeții antrenați de Petre Grigoraș au salvat de trei ori de pe linia porții, dar au și ratat un penalty.

Antrenorii dinamoviști Petru Tcaci și Răzvan Patriche au început meciul cu Axiopolis cu zece titulari născuți în anul 2008, iar golurile au fost marcate de Drăghia (14), Savu (17), Lazăr (39) și Pângă (74), respectiv Dane (2) și Ursache (81).

Doi tineri fotbaliști s-au remarcat în mod special la acest debut competițional al lui Dinamo 2, iar Radio Dinamo 1948 le-a făcut următoarele caracterizări:

”În acest prim meci, doi jucători au atras atenția în mod special, ambii demonstrând calități interesante și un potențial real de creștere. Evoluțiile lor au fost promițătoare și îi recomandă drept nume de urmărit în viitor.

Mihnea Toader, fundas central, născut în 2006, a ajuns la Academia Dinamo 1948 în anul 2023, venind de la FCSB. Timp de doi ani a evoluat la echipa de tineret, perioadă în care și-a consolidat formarea și a câștigat maturitatea necesară pentru a face pasul către fotbalul de seniori. În prezent are contract de profesionist cu Dinamo, se antrenează alături de prima echipă și este considerat un jucător cu potențial ridicat, progresul pas cu pas fiind esențial pentru dezvoltarea sa.

Răzvan Tarbu, mijlocaș central, a început fotbalul la FC Player, unde a ajuns la vârsta de doar 9 ani. Este un jucător cu o tehnică foarte bună, ideal pentru echipele care își doresc să controleze jocul prin posesie. Practic, este tipul de mijlocaș căruia îi poți încredința construcția. A fost monitorizat de Sampdoria, dar a ales să semneze cu Dinamo, un pas care poate cântări decisiv în ascensiunea carierei sale”.

